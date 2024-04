Rebel Moon Parte 3 Sofia Boutella parla delle prospettive della terza parte

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 25 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La prospettiva di unaper “” di Zack Snyder sembra essere in bilico, nonostante l’interesse espresso dalla star. In un’intervista con Russ Milheim di The Direct,ha condiviso il suo entusiasmo per l’idea di un terzo film, ma ha ammesso di non aver ancora discusso i dettagli con il… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie