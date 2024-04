Guglielmo Marconi - si celebrano i 150 anni ma la sua Stazione radiotelegrafica è in rovina | un appello per salvarla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Non v’è città, paese o frazione italiana che non abbia una piazza o una via dedicata a lui, il premio Nobel della fisica, di cui oggi ricorrono i 150dalla nascita. Ecco perché, quando nel 2017 la sezione di Italia Nostra Pisa cominciò a battersi per salvare un pezzo di storia della vita del grande scienziato e segnalò nella Lista Rossa dei Beni in Pericolo laprogettata e realizzata da, attiva dal 1911 per oltre due decenni come una delle stazioni radio più potenti del mondo, tutta l’Associazione appoggiò entusiasticamente questa battaglia. Lasi trova a Coltano, a circa 8 chilometri da Pisa, nella campagna coltivata, ed è completamente in. Per ...