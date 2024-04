Dentro la sfida del ’Braglia’ Bisoli gioca a scacchi col passato Il suo Sudtirol modello per il Modena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ci vorrà tempo per vedere il verodi. Per sua stessa ammissione, anche per le necessità dettate dalla pura attualità. Meglio pensare a portare a casa il risultato immediato, la salvezza, e poi da giugno si penserà al futuro. Nei sogni e nelle ambizioni di chi ha scelto il tecnico di Porretta Terme c’è, naturalmente, la visione di unche si avvicini il più possibile proprio alcostruito dapoco più di un anno fa. E di quanto il destino sia stato beffardo a mettere di frontee presente sabato al Braglia, si è già detto. Ad Ascoli, seppur ancora nelle difficoltà ormai note di questa stagione, si è intravisto un primissimo dettaglio che farà parte, come una seconda pelle, della formazione del campionato che verrà: l’attenta fase difensiva. E, ...