Cremlino - ' missili Atacms non cambieranno il conflitto'

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gli Stati Uniti sono "direttamente coinvolti" nelin Ucraina, ma ciò non potrà cambiarne l'esito. Lo ha affermato oggi il portavoce del, Dmitry Peskov, commentando l'annuncio di Washington di avere già inviato segretamentealle forze di Kiev. La Russia raggiungerà comunque i suoi obiettivi e questa assistenza militare "causerà ulteriori problemi alla stessa Ucraina", ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

La russi a nella notte ha attaccato l’Ucraina con 90 missili e 60 droni. Ad essere prese di mira in particolare centrali elettriche ed altre infrastrutture energetiche. Si tratta con ogni probabilità del più pesante attacco mai lanciato dai russi ...

La Russia ha attaccato l’ Ucraina nella notte con 14 bombardieri strategici Tu-95MS decollati dalla base di Olenya, nella penisola di Kola: lo ha reso noto l’Aeronautica militare, come riporta Ukrainska Pravda. L’allerta aerea è durata più di due ...

