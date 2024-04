Calcio | Hamsik Scudetto Napoli un' impresa - Maradona simbolo eterno

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Quest'anno le cose non sono andate bene ma la società lo ha capito"- "Ho tanti ricordi risalenti agli anni in cui giocavo nel, ma sicuramente uno dei più belli è la vittoria di un trofeo con quella maglia. Ci siamo riusciti dopo più di vent'anni, con la Coppa Italia, contro la Juvent

Il Calciomercato estivo del Napoli è già partito, con diversi giocatori finiti nel mirino degli azzurri. Per uno di questi si registra l’inserimento del l’Arsenal di Mikel Arteta. In casa Napoli è partito il conto alla rovescia, con le ultime cinque ...

Victor Osimhen si avvicina sempre di più ai saluti, il Napoli ha già le idee chiare sul sostituto del centravanti azzurro. La stagione deludente del Napoli sta per terminare, la società partenopea si sta già proiettando verso il prossimo ...

Udinese-Roma, oggi la prosecuzione: il regolamento per squalificati e sostituzioni - Il turno di stop lo dovranno scontare domenica 28 aprile contro il napoli. Anche chi dovesse maturare una squalifica in questi ultimi 18 minuti verrebbe squalificato per la 34^ giornata di Serie A.sport.sky

Serie A: Mariani arbitra Juve-Milan, Ferrieri Caputi per l'Inter - Designati i fischietti della 34.a giornata: napoli-Roma è stata affidata a Sozza ...sportmediaset.mediaset

La Juventus di Allegri criticata anche negli Usa. La Cbs: «Gioco da dinosauri» - Massimiliano Allegri al centro delle critiche non solo in Italia ma anche oltre Oceano: anche Cbs e Espn hanno parlato della situazione della Juventus ...corriere