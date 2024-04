Bbq estremo | sfida tra griller da tutta Europa tra il ghiaccio e la neve di Riva di Tures

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Buio. Freddo..” Lo slogan era questo.Ci sono modi divertenti di essere eccentrici. Uno di questi è ritrovarsi nel cuore dell’inverno, in una valle che va verso l’Austria, a grigliare ali di pollo e costolette di maiale sotto una nevicata epocale. “Grigliare”, a dire il vero, non rende bene l’idea. Perché ad andare in scena qui adi– siamo nella Valle Aurina, venticinque chilometri da Brunico – è la più estrema tra le gare di bbq, riti iniziatici di una setta che ha le sue origini (e le sue rigide regole) negli Stati Uniti, tra il Kansas e il Texas, e anche nella vecchiaha migliaia di adepti. Gente per cui un senso della vita si può cercare lì, nella piastra che sfrigola, nel pezzo di carne scelto con occhio, girato al momento giusto, presentato come si deve. Rito ma anche ...