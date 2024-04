Pozzecco | Conte farebbe comodo al Milan - ma continuerei con Pioli

Quattro giorni e due sconfitte che hanno segnato in maniera negativa la stagione del Milan e soprattutto il futuro di Stefano Pioli , sempre...

Novità importanti per la Panchina del Milan : Zlatan Ibrahimovic vorrebbe Conte ma la scelta più facile resta Van Bommel Il destino di Stefano Pioli sembra scritto: nonostante le parole dei dirigenti che rimandano la decisione al termine della ...

Pellegatti su Sarri: «Il prossimo allenatore del milan Sarei sorpreso se fosse lui o conte» - Olympia, il simbolo biancoceleste nei negozi Lazio Style: ecco dove e quando sarà possibile l’incontro con i tifosi La Lazio,... News2 ore fa Castellanos, l’attaccante della Lazio si ritiene ...lazionews24

Malfitano: “Nuovo allenatore Dico Gasperini, ma non escludo conte se accetta progetto triennale” - Pioli prima di vincere uno scudetto col milan cosa aveva vinto Gasperini ... Credo che se De Laurentiis dovesse scegliere sceglierebbe subito Gasperini. Non escludo conte perché non è un allenatore ...tuttonapoli

Panchina Napoli – Gasperini difficile, ADL punta su Pioli. conte chiede tempo (e aspetta il milan) - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli si prepara a fare una scelta importante per la prossima stagione: il tecnico che guiderà la squadra partenopea. Con Italiano e Allegri fuori dai giochi, l’ ...mondonapoli