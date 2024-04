(Di mercoledì 24 aprile 2024) La103 con penalizzazioni e ladell’hanno dato ildel ko alle. Le destre che hanno più volte promesso, a partire dalla Lega e da Matteo Salvini, di superare la legge Fornero, di fatto hanno invece allontanato ogni ipotesi di uscita anticipata. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio Inps sul monitoraggio dei flussi di pensionamento: con la fine dell’effetto della100 e l’arrivo della103 con penalizzazioni e dell’ridimensionata, il numero di pensionamenti nel primo trimestre del 2024 è sceso. In calo le nuove, resta il gender gap La corsa allerallenta, bruscamente, ...

pensioni, il disastro del governo è completo: colpo di grazia a quelle anticipate con la riforma di Quota 103 e Opzione donna - Gli ultimi dati Inps sull'accesso alle pensioni nei primi mesi del 2024 dimostrano il completo disastro del governo sulle uscite anticipate.lanotiziagiornale

Report OVeR 2024: ceto medio lombardo colpito dall'inflazione - Il 23 aprile a Milano l'Osservatorio Vulnerabilità e Resilienza in Lombardia, OVeR, ha presentato la consueta indagine annuale ...primalamartesana

Filippo Anelli, presidente della Fnomceo: 'Senza numero chiuso migliaia di medici disoccupati' - Filippo Anelli, presidente della Fnomceo: 'Già 13mila medici sono senza posto fino al 2034. Una norma insensata' (ANSA) ...ansa