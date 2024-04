Indagine Cna Federmoda | peggiora la crisi del settore - 50% delle imprese prevede fatturato in calo nel 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) ROMA – Si intensificano i venti delladelmoda. Se l’anno scorso era stato complicato, le previsioni per ilindicano burrasca, secondo i risultati di unacondotta da CNAsu un campione di quasi 600. Per l’esercizio in corso il 50,2%intervistate stima una contrazione dele tra queste una su cinque indica addirittura una forte riduzione dei ricavi, superiore al 20%. Un decisomento rispetto ai bilanci del 2023 che evidenziano undei ricavi per il 39,3%mentre il 39,1% ha registrato una crescita. Per ilsolo il 16,9% stima un miglioramento dei ...