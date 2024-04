Che cos’è la sindrome della persona rigida - che ha colpito Celine Dion

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La, conosciuta anche come laBella Addormentata, è una malattia neurologica che colpisce il cervello e il midollo spinale, andando ad intaccare il sistema nervoso centrale. Proprio per questo motivo, dunque, si esprime attraverso dei disturbi simili a quelli che colpiscono i nervi periferici. La malattia è salita agli onori delle cronache negli ultimi anni per avere averla tenuta lontano da apparizioni pubbliche e tour mondiali. Ma di cosa si tratta effettivamente? Iniziamo con il dire che la malattia Le cause che possono portare all’insorgeresono imputabili ad una produzione di anticorpi che vanno ad attaccare i propri ...