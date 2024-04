Serie A - calendario 35ª giornata | ecco la data di Sassuolo-Inter

La Serie A sta preparando una raccolta di richiesta alla Fifa per cercare di rendere il calendario internazionale più agevole, visto che i calciatori ogni anno giocano sempre più partite. La Serie A vuole meno impegni in nazionale per i giocatori Lo riporta “TuttoSport”: Un pacchetto di richieste alla Fifa per decongestionare il calendario internazionale sempre più intasato. È stato l’argomento principaledell’assemblea della Lega Serie A che si ... (ilnapolista)