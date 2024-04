Ranking Wta aggiornato a lunedì 22 aprile |  best ranking per Paolini - Swiatek raggiunge quota 100

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) IlWta222024, al termine di una settimana in cui si sono disputati il Wta 500 di Stoccarda e il Wta 250 di Rouen. Si conferma numero uno Iga, che tocca così100 settimane in vetta alle classifiche. Soltanto altre otto giocatrici c’erano riuscite prima di lei nell’Era Open (Graf, Navratilova, Serena Williams, Hingis, Evert, Seles, Barty ed Henin). A tallonare la polacca ci sono Aryna Sabalenka, Coco Gauff e soprattutto una lanciata Elena Rybakina, fresca del successo a Stoccarda. Per quanto riguarda il tennis italiano, Jasminesi toglie un’altra grande soddisfazione, salendo al numero 13 e ritoccando il proprio best. Più indietro le altre: Bronzetti 46, ...