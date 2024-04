Pallanuoto Serie C Penta e Onda Blu sono nei guai Retrocessione sempre più vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non si chiude bene, il turno del campionato diC di, che coinvolge le tre squadre modenesi: il bottino è di un solo punto in tra gare, e la zonasi fapiùperModena, edBlu Formigine. I ragazzi di Pierantoni hanno retto per tre tempi alla Coop Parma, giocando alla pari, e fiorando il pari nell’ultimo tempo, salvo poi fallire un rigore, ed una facile occasione da rete, che di contro i ducali non hanno sbagliato. Pesante, al di là del risultato, la sconfitta interna delcontro il Moie in un vero spareggio salvezza: la netta sconfitta contro gli abbordabili marchigiani, ed il contemporaneo pareggio del S.Severino contro la Coopernuoto Carpi, lasciano i modenesi al penultimo posto, mentre Carpi ...