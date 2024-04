In prigione ci si uccide 18 volte più che fuori | l’unica vera soluzione è incarcerare meno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) È stato presentato stamattina a Roma il XX° Rapporto annuale di Antigone sulle carceri italiane. Il titolo non necessita spiegazioni: “Nodo alla gola”. Il lavoro, frutto di visite continue agli istituti di pena portate avanti lungo l’intero 2023 dall’associazione, fotografa una realtà sempre più allarmante. La stessa che drammaticamente ci sbattono in faccia gli altrenta suicidi che si sono registrati in carcere dall’inizio del nuovo anno. Al, in quanto per vari altri decessi non sono ancora del tutto chiare le cause. Un suicidio ogni tre giorni e mezzo. Nel 2022 – l’anno record nel quale come minimo 85 persone si tolsero la vita in carcere – a metà aprile se ne contavano venti. In carcere si vive ammassati, con poco spazio a disposizione e soprattutto con poca probabilità che qualcuno sia messo nelle condizioni di intercettare la disperazione ...