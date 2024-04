Tiromancino - a Porto Sant’Elpidio la data zero del nuovo tour

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 21 aprile 2024) ROMA – “Buongiorno, amici. Vi aspettiamo ail 28 di aprile per la nostra. Staremo una settimana con voi in città e domenica prossima, al teatro delle Api, daremo inizio a questoche in estate toccherà molte località (a breve il calendario)”. Lo scrive sui social Federico Zampaglione, leader dei. Ecco qui di seguito i link per acquistare i biglietti validi per la: Ticketone: https://www.ticketone.it/component/seatmap/?evid=18496230 Ciaotickets:https://shop.ciaotickets.com/ecommerce/evento/48533 L'articolo L'Opinionista.