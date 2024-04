Scurati - dipinto come un estorsore Ho replicato a delle falsità dopo il post della premier

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - Antonioha letto a Napoli il monologo sul 25 aprile non mandato in onda dalla Rai. Lo ha fatto dal palco'Repubblicaidee' che ha raggiunto tra gli applausi del pubblico che ha riempito il cortile del palazzo reale di Napoli e che gli ha riservato una lunga standing ovation. "E' duro, faticoso, doloroso - ha detto-. Sono un privato cittadino che legge e scrive libri e, all'improvviso, per aver fatto lo scrittore, mi ritrovo al centro di una polemica politico-ideologica accanita, spietata e fatta di attacchi personali, denigratori, che mi dipingonoun profittatore, quasiun". "Io non ho mai gridato al lupo, dicendo 'stanno tornando fascisti e squadristi' - ha proseguito -, perche' ho studiato e raccontato a ...