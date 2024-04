LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA | in sei con Longo Borghini a giocarsi il successo

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.15 18:07 Riprese Chabbey, Brown e Cadzow. Sono dunque in sei al comando a 9000 metri dall’arrivo! 18:05 Marianne Vos è stata riassorbita dal terzo drappello e viaggia a 50 secondi dalla testa della corsa. 18:04 Tratto in contropendenza che spezza il fiato delle fuggitive. Vantaggio che scende a poco meno di 20 secondi quando siamo a 10 km dall’arrivo. 18:03 Come previsto la fresca vincitrice della Freccia Vallone non collabora. Canyon/SRAM Racing che potrà dunque giocare su due fronti. 18:02 Fuggitive che continuano a scandire un’andatura sostenuta conservando 35 secondi su Vollering,e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi DALLE 10.15 17:15 Gruppo totalmente aperto che non sembra fare velocità e margine delle fuggitive che continua a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi DALLE 10.15 17:53 Ci siamo! Inizia Còte de la Rouche-aux-Focons! Ultimo appello per le big, con il gruppo che in ... (oasport)

Liegi-Bastogne-Liegi 2024, Pogacar: "Vittoria fantastica, speciale arrivare al traguardo da solo" - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-BASTOGNE-Liegi DALLE 10.15 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2024. Chiusura in b ...informazione

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA: Pogacar in solitaria a 20 km dal traguardo, grande bagarre per la seconda posizione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-BASTOGNE-Liegi FEMMINILE DALLE 15.00 16.04 Mai domo Pogacar, che continua a ...oasport

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA: Sarah Gigante in testa, gruppo a 3' - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-BASTOGNE-Liegi DALLE 10.15 15.33 Martin e Cadzow hanno ripreso Kagevi, si forma un ...oasport