Europee | Benifei - ' un onore guidare lista al fianco della Strada'

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Ora è ufficiale: sono candidato alle elezionidell'8 e 9 giugno per il collegio nordovest, che comprende Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta!". Così in un post su Facebook il capodelegazione Pd Brandoal terminedirezione nazionale che ha ufficializzato le candidature. "È unlaaldi Ceciliacome capodelegazione uscente: lo considero un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni al Parlamento Europeo. Ringrazio la comunità democratica per la fiducia: è arrivato il momento di scrivere una nuova pagina, tutte e tutti insieme. Avanti!”, aggiunge.

