Attacchi di dissenteria Pirlo - scene disgustose a La Spezia | incubo-Sam - cos' hanno mangiato al ristorante

(Di domenica 21 aprile 2024)violentissimi di, influenza, febbre: la trasferta a La, per la Sampdoria, è stato un vero e propriosanitario più che sportivo. E alla fine lo 0-0 strappato nel derby ligure per i blucerchiati allenati da Andreaè stato un piccolo miracolo, visto come sono arrivati alla partita di sabato sera. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, i problemi per la Samp sono iniziati già venerdì, quando un pranzo a base di pesce in undella zona ha prodotto effetti imprevisti e assai poco gradevoli nel fisico dei giocatori. Quattro titolaridirettamente alzato bandiera bianca, costretti a fare la spola tra il letto e la toilette:ha dovuto fare a meno di Conti, Barreca, Ghilardi e Yepes, tra le ...

dissenteria dopo il pranzo pre-partita: squadra in emergenza - Sampdoria in campo con problemi intestinali: dissenteria dopo il pranzo pre-partita per i giocatori costretti a stringere i denti ...calciomercato

Sampdoria intossicata dal pranzo di pesce: «Giocatori e staff con la dissenteria». Cosa è successo - Uno 0-0 che vale una vittoria, per come si era messa tra i calciatori. Quello che è accaduto ieri, sabato 20 aprile, alla Sampdoria impegnata in trasferta a La Spezia ha ...leggo

Sampdoria decimata contro lo Spezia per colpa di un pranzo di pesce - Il retroscena su quanto accaduto ai blucerchiati di Pirlo prima del derby ligure, terminato poi con un pareggio senza reti ...corrieredellosport