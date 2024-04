Il conte Pietro Costanzia racconta l’aggressione costata la gamba ad un uomo | Ha mostrato i genitali alla mia ragazza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Lo scorso marzo undi 23 anni, O.B., fu aggredito per strada dal coetaneodi Costigliole,discendente di una nobile famiglia piemontese con l’obiettivo di dargli una lezione. Interrogato ieri per 5 ore davanti ai pm Mario Bendoni e Davide Pretti sul perché del, ilha detto che O.B. avevasua fidanzata e avrebbe cercato di avere un rapporto con lei. Le presunte molestie Secondo la ricostruzione lo scorso dicembre O.B., la suae la fidanzata diavevano dormito tutti nello stesso appartamento. Durante la notte non sarebbe successo nulla ma la mattina, dopo che la fidanzata di ...