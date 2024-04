Un nuovo nome tra i caduti della seconda guerra mondiale di Bagno a Ripoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)(Firenze),19 aprile 2024 – Alla lapide dedicata aiin piazzaVittoria sulla scalinata del palazzo comunale, sarà aggiunto un: Giorgio Grassi, cittadino ripolese, caduto sul fronte russo il 19 dicembre 1942 a Kantanirowka nel corso di una grande battaglia con la 4°divisione corazzata sovietica. Il figlio Enzo ha fatto di tutto per far accertare formalmente le vicende relative alla morte del proprio padre e in occasione dell’anniversario ha provveduto al restauro conservativo del monumento per aggiungervi il suo. Un omaggio alla comunità die alla sua memoria. L’inaugurazione ...