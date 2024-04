Osimhen - non solo Psg | insiste anche un club di Premier 

Al Maradona si giocherà la 32° giornata di Serie A tra Napoli e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alle 12:30 al Maradona va in scena la sfida tra Napoli e ... (calcionews24)

Il Napoli è incapace di vincere contro il Frosinone e i tifosi hanno contestato la squadra: il gesto di Osimhen a fine partita sorprende tutti. Un’altra domenica da dimenticare per il Napoli. Gli ... (spazionapoli)

CorSport - Il Napoli ha già chiuso il primo acquisto, ecco chi è - Calciomercato SSC Napoli - I bilanci non sono un’opinione, in casa Napoli, e così bisogna partire dalla certezza dei 79,7 milioni di utili del 2023 come racconta il Corriere dello Sport. Mercato Napo ...msn

CorSport- Mercato Napoli: Buongiorno è il primo nome per la difesa! Per Kvaratskhelia si avvicina il rinnovo… - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si è soffermata a lungo sul possibile calciomercato del Napoli.gonfialarete

CDS - Napoli, Victor Osimhen piace molto al PSG, ma il Chelsea non molla e insiste, le ultime - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul possibile futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Il primo acquisto è già stato definito, ufficialmente: Giovanni Manna, il nuovo responsabile d ...napolimagazine