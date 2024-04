F1 GP Cina 2024 - Norris | Primo posto bella sorpres - difficile guidare in queste condizioni

Leggi tutta la notizia su sportface

Landoha commentato a caldo la pole position conquistata nelle qualifiche shootout del GP didi F1: "Non è stato facileinper via della pioggia e dell'asfalto scivoloso. Ero molto nervoso prima delle qualifiche poiché quando piove sei consapevole che sarà complicato, specialmente quando c'è da spingere e rischiare. Anche se non sono vere qualifiche va bene così. Ero veloce e siamo al, come volevamo. Dopo i primi due giri andati male, il terzo è andato molto bene. In vista di domani è unaa".