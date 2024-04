Workshop online sulle elezioni europee | formare cittadini attivi per difendere la democrazia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Unaperto alle scuole secondarie di secondo grado per parlare die delle sfide per la nostra. L’evento, organizzato da ScuolaZoo con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, si terrà il 28 maggio e avrà una durata di 3 ore, durante le quali gli studenti riceveranno informazioni sul prossimo appuntamento elettorale e avranno l’occasione di fare un laboratorio interattivo di cittadinanza attiva con il centro di ricerca Citoyen·Ne·S e l’associazione “Gli Spaesati”. L’evento nasce per incoraggiare le nuove generazioni alla partecipazione, attraverso un dibattito e un laboratorio dedicato alle sfide che minacciano le nostre democrazie: gravi questioni ecologiche, profonde ineguaglianze e dinamiche belliche di lotta per l’egemonia globale, fortissime ...