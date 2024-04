Furti al Salone del Mobile, derubati turisti e anziani da cinque borseggiatori: la polizia li arresta – Video - Cinque borseggiatori, tutti romeni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile per furti avvenuti in centro a Milano e all’interno degli spazi del Salone del Mobile in corso in questi gior ...ilfattoquotidiano

Psoriasi, dopo 4 anni di bimekizumab pazienti con skin clearance completa - Dati su efficacia anticorpo monoclonale Ucb presentati al Congresso di dermatologia Usa Ucb, azienda multinazionale biofarmaceutica, nel corso del meeting annuale dell'American Academy of Dermatology, ...adnkronos

Treviso, farmacista trovata in agonia e sangue a terra. I dubbi dei familiari di Martina: «L’hanno aggredita» - Martina Peruzza, 34 anni, è stata trovata priva di sensi da alcuni clienti nella parafarmacia dell'IperTosano di Colle Umberto. Ricoverata, sta recuperando il linguaggio. L'ipotesi del malore neurolog ...corrieredelveneto.corriere