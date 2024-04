Non è (ancora) il momento di salutare lo smartphone

Guido Rodriguez non rinnoverà il proprio contratto con il Betis e quest’estate sarà quindi disponibile per accasarsi con un nuovo club, a parametro zero. Il giornalista di Tyc Sport César Luis Merlo ... (ilnapolista)

Lazio, il ritiro ad Auronzo è ancora in bilico: problemi con l'albergo e il comune si tira indietro - Auronzo 2024 resta in dubbio per la Lazio. Il ritiro estivo biancoceleste potrebbe non svolgersi il prossimo luglio nella località del Cadore, come invece avvenuto.calciomercato

Ulefone Armor 24: lampada LED da 1000 lumen integrata (-70€) - Non perdere questa opportunità sull'Ulefone Armor 24 di altissima qualità, questa offerta non durerà ancora a lungo su Amazon.punto-informatico

Loki: Sophia Di Martino pensa che Sylvie, dopo la stagione 2, stia ancora cercando il suo scopo - Sophia Di Martino ha parlato della stagione 2 di Loki spiegando perché considera incompiuto il percorso di Sylvie ...badtaste