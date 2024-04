La storica armeria di Cordiviola chiude i battenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo 44 annila’Small Arms’. Una storia di passione e amore per il proprio lavoro quella di Enrico, titolare dell’’Small Arms’ situata a Marina di Carrara, prossima alla chiusura. L’, gestita con la moglie Bruna, che è stata al fianco di Enrico dal momento dell’avvio dell’attività, 44 anni fa, non è solo un negozio ben fornito di armi e accessori per la caccia e per il tiro, ma uno scrigno di ricordi di una vita passata tra le persone. "L’idea di aprire il negozio è nata da una passione che ho avuto da sempre per le armi, inizialmente da caccia – racconta Enrico – . Una passione che si è evoluta nell’interesse per il “rigato” ed è sfociata, appena ho potuto, nell’attività ’Small Arms’ 44 anni fa. Abbiamo servito tre generazioni e ...