Cnn -' raid a Rafa -uccisi 8 membri di una famigl -a,5 bimbi'

Cnn,'raid a Rafah,uccisi 8 membri di una famiglia,5 bimbi' - Nel raid israeliano di ieri sera a Rafah sono morte 8 persone di una stessa famiglia, tra cui 5 bambini. Lo scrive la Cnn online che cita funzionari dell'ospedale. L'attacco aereo è avvenuto nel quart ...ansa

Gaza, Israele bombarda il campo profughi di Al-Maghazi: almeno 13 morti, tra loro anche bambini - È pesante il bilancio delle vittime degli ennesimi raid israeliani: almeno tredici persone - tra le quali diversi bambini - sono state uccise dopo un ...fanpage

Il dilemma di Israele: colpire l’Iran direttamente o attraverso altri obiettivi - Per gli Stati Uniti Israele non colpirà l’Iran direttamente, e non si capisce se è una notizia o piuttosto un auspicio per evitare l’escalation del conflitto. Intanto l’Iran si dice pronto a reagire: ...editorialedomani