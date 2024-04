Torna la stagione delle proteste . Un altro stop al liceo Laura Bassi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Occupazione naif al: il manifesto, con i motivi della protesta, non c’è; sulla sede di via Sant’Isaia compare lo striscione d‘ordinanza, ma, in realtà, è coinvolta la succursale di via Broccaindosso dove si protesta. Qui, per, il portone principale è interdetto dai Vigili del Fuoco a causa del dirimpettaio palazzo pericolante (si entra dall’Arena Orfeonica). In via Sant’Isaia: libero accesso ai prof, agli studenti disabili e alle quinte che vogliono fare lezione, oltre ad attività. Al musicale Dalla protestano solo le prime, mentre gli altri fanno lezione. Venerdì è, invece, previsto un incontro studenti-prof. Ma non è ancora confermato. Obiettivo: tenere il blocco fino a mercoledì 24. Subito arriva la solidarietà di Labas di vicolo Bolognetti, vicino di casa con cui c’è feeling. Seguono ...