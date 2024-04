La destra sta distruggendo la Rai | va via anche Amadeus

Tutti fuori, questa conferenza non s’ha da fare. La polizia belga ha interrotto questa mattina e ordina to la chiusura anticipata di una conferenza dell’estrema destra euroscettica in corso a ... (open.online)

È stata presenta ta alla Camera la scorsa settimana una proposta di legge per il "riconoscimento della Festa della rottura del digiuno del Ramadan agli effetti civili". L'articolo Festa anche per ... (orizzontescuola)

Milano, 29enne arrestato per apologia Shoah: in chat odio verso Israele - (Lapresse) "Dio benedica i combattenti di Hamas, i guerrieri più coraggiosi del pianeta". È uno dei messaggi che un 29enne italiano, di ...stream24.ilsole24ore

Litorale, l'attacco di Auletta: "Spiaggia quasi interamente in concessione. Il mare deve essere libero" - Il gruppo Diritti in Comune, di cui è rappresentante in Consiglio comunale Ciccio Auletta, si sofferma sul tema delle concessioni balneari, tema molto caldo nelle ultime settimane in vista ...pisatoday

COR. SPORT, Gioca chi ne ha di più. E riecco Dodò - Il Corriere dello Sport - Stadio prova ad anticipare le mosse di Vincenzo Italiano in vista di Fiorentina-Viktoria Plzen. Nella gara che vale la semifinale di Conference il diktat è uno: ...firenzeviola