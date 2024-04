VIDEO – Napoli-Frosinone 2-2 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024), anticipo mattutinotrentaduesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. ANCORA MALE –2-2 nell’anticipo mattutinotrentaduesima giornata diA. Ilsi conferma in una stagione nerissima e ottiene l’ennesimo passo falso da dimenticare. Questo nonostante passi al 16?, con dribbling e rientro di Matteo Politano per lo splendido sinistro a giro. Un altro gol splendido, dopo quello di domenica scorsa contro il Monza. Poco dopo Victor Osimhen lanciato in campo aperto, incredibilmente non ...