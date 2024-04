‘Ndrangheta a Milano tra movida e rifiuti | l’intercettazione | “Faremo diventare qua la terra dei fuochi”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – “Tu stai tranquilla, il tempo che veniamo noi qua,qua ladei”. Anche il traffico illecito diviene contestato nell’inchiesta della Dda che oggi ha portato a 14 arresti e al sequestro di alcuni locali in zona Isola a, uno dei quartieri dellacittadina. A parlare nel maggio del 2019 è Giovanni Caridi, finito in carcere oggi assieme, tra gli altri, a Salvatore Giacobbe, presunto capo adella cosca legata ai Piromalli di Gioia Tauro, che parlava dell’interesse al business dei. Il particolare emerge dall’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari di, Sonia Mancini. Nel provvedimento si parla ...