Sydney | attacco in un centro commerciale | persone accoltellate «Sei morti e 8 feriti | aggredito bimbo di 9 mesi»

Accoltellamento in un centro commerciale di Sydney . Sono stati sentiti dai testimoni anche colpi d’arma da fuoco. Tra i feriti un neonato di 9 mesi. Centinaia di persone sono state fatte evacuare ... (corriere)

attacco mortale nel centro commerciale Westfield a Bondi Junction, nella zona est di Sydney , in Australia: duo uomini armati di coltello ha ucciso almeno sei persone e ne ha ferite altre, tra cui un ... (ilfattoquotidiano)

