Buckingham Palace svela | ”Il principe George va matto per un piatto italiano” | ecco quale…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 aprile 2024) Il primogenito di William e Kate è un grande amante di untipico della cucina italiana.cosa chiede spesso ai cuochi diSono stati giorni difficili per la Royal Family. Prima l’annuncio della malattia di Re Carlo, poi il video di Kate Middleton, che ha dichiarato a tutto il mondo di lottare contro un cancro. I Reali d’Inghilterra stanno cercando di ritrovare serenità in un momento molto complicato. Una delle attenzioni più grandi messe in scena da William e Kate è stata il cercare di creare un ambiente quanto più sereno possibile nei confronti dei figli.(10 anni), Charlotte (8 anni) e Louis (5 anni), sono al centro delle attenzioni dei genitori, pronti ad esaudire ogni loro desiderio. Il piccolo(10 anni) ama alla follia un ...