Uno strazio che non trova pace La lunga scia di morti bianche Oltre una su tre è in agricoltura

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Irene Puccioni EMPOLESE VALDELSA Almeno una vittima all’anno. Inventisei anni, dal 1998 ad oggi, sul nostro territorio il comparto dell’ha fatto registrare 18su 52 infortuni mortali avvenuti sul lavoro trattati dalla Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) zona Empolese Valdarno della Asl Toscana centro. All’interno di questo triste primato (il 34,6 per cento delleche hanno segnato quest’ultimo quarto di secolo), c’è un altro dato che fa riflettere: nella metà dei casi (9 su 18) l’infortunio si è verificato utilizzando il trattore e la morte è stata la conseguenza di uno schiacciamento del lavoratore, di cui in sette casi per ribaltamento. In quattro occasione l’infortunio mortale si è verificato per una caduta dall’alto; mentre cinque casi hanno avuto altre ...