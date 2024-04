KKN | Napoli | nuova pista per l’attacco | nel mirino Philip Otele del Cluj

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilsta valutando il profilo di, attaccante nigeriano classe ’98 delche ha già realizzato 13 gol in questa stagione. Il piano sarebbe prenderlo e girarlo in prestito. NOTIZIE CALCIO. Ilcontinua a muoversi con grande attenzione sul mercato degli attaccanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Fabio Cannavo a Radio Kiss Kiss, gli azzurri starebbero monitorando con interesse le prestazioni di, punta esterna nigeriana classe 1998 militante nelle fila del, che in questa stagione ha già realizzato 13 reti con la maglia del club rumeno, sarebbe finito neldegli scout partenopei, pronti a ...