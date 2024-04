Codice della strada | l’ironico video che prende in giro Salvini | “Ue | ma sono l’ultimo?”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Ue, ma?”. Se tutti gli omologhi del G7 arrivano all’incontro in bici o coi mezzi pubblici, il finto ministro dei Trasporti, Matteo, si fa portare in auto, chiedendo di sgasare, invadere la ciclabile e litigando coi ciclisti. È la parodia ideata da Cittadini per l’Aria Onlus, Sai che puoi?, Fiab Milano Ciclobby Onlus, Genitori Antismog ETS con Clean Cities Campaign, per lanciare la manifestazione ‘C’è un’altra– stop alstrage’, in programma sabato 13 aprile, a Milano, in concomitanza col vertice dei ministri del G7. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.