Biden | Usa pronti a difesa Filippine

New Yorl, 11 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha leggermente ampliato il suo vantaggio su Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali di novembre mentre sul ... (ildenaro)

Elezioni Usa 2024, domani i caucus democratici in Wyoming: cosa sapere - Il 13 aprile gli elettori democratici del Wyoming sono chiamati a esprimersi nelle primarie: Joe Biden è largamente favorito, ma attenzione anche a Marianne Williamson, Jason Palmer e all’opzione di v ...tg24.sky

Usa-Filippine: Biden, attacchi nel Mar cinese meridionale attiveranno difesa collettiva - Gli Stati Uniti vogliono rafforzare la cooperazione con Giappone e Filippine nel campo della sicurezza marittima. Lo ha detto il ...agenzianova

Usa, Giappone e Filippine, nasce il patto di mutua difesa in chiave anti-cinese - Lo ha garantito il presidente Joe Biden, in occasione del vertice alla Casa Bianca col ... hanno sottoscritto un patto in cui gli Usa si impegnano a difendere le Filippine in caso di "attacco" nel Mar ...rainews