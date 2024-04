Il fiuto del cane ‘Axel’ decisivo | droga sequestrata e sanzioni amministrative

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore mirato a prevenire i reati predatori, a contrastare il fenomeno dello “spaccio” e del consumo di sostanze stupefacenti ed a garantire la sicurezza degli utenti della strada, impiegando 28 pattuglie, identificando 217 persone e controllando 198 veicoli e 12 esercizi pubblici. Nel corso delle attività eseguite con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, i militari del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Baselice hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento un uomo del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale, avendolo trovato in possesso di oltre 1,5 grammi di hashish, che gli sono stati sequestrati ...