A Frascati il concerto dedicato ai pazienti oncologici

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Il 18 Aprile alle 18.30 si terrà a(RM), in via Romita 1, presso il Teatro della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore, ildi Primavera. L’orchestra Artemus, diretta dal M° Alfonso Todisco, violino solista M° Loreto Gismondi, eseguirà Le Quattro Stagioni di A. Vivaldi. L’evento è organizzato da Infoestetica in collaborazione con Rotary club di Roma, Antropos e Oncoestetica Onlus ed e presentato dall’editore Giancarlo Loiacono. L’ingresso è ad offerta libera, il ricavato verrà devoluto per il progetto #parruccasospesa. L’ingresso è ad offerta libera per coloro che volessero contribuire al progetto #parruccasospesa e donare una quota che contribuirà all’acquisto di una parrucca destinata ai. Già da alcuni anni, Infoestetica ha dato voce alle ...