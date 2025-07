Brad Pitt domina il box office con un blockbuster da 395 milioni di dollari

Il successo di F1: The Movie ha superato le aspettative, posizionandosi tra i film più remunerativi dell’anno e segnando un importante traguardo nella carriera di Brad Pitt. La pellicola, diretta da Joseph Kosinski e scritta anche con Ehren Kruger, ha riscosso un notevole consenso sia dalla critica che dal pubblico, grazie a una combinazione vincente di azione intensa e performance magnetica. In questo approfondimento si analizzano gli aspetti principali del film, il suo impatto commerciale e la presenza di figure di rilievo nel cast. l’ascesa al successo di F1: The Movie. Dal suo debutto nelle sale cinematografiche il 27 giugno 2025, F1: The Movie ha incassato oltre $395 milioni a livello globale, confermandosi come uno dei maggiori successi commerciali del momento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Brad Pitt domina il box office con un blockbuster da 395 milioni di dollari

