Santanchè slitta l’udienza Visibilia I pm | Si rischia la prescrizione

È stato rinviato ancora il processo a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, imputata assieme ad altre quindici persone per il crac della società editrice Visibilia srl. Ieri i . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Santanchè, slitta l’udienza Visibilia I pm: «Si rischia la prescrizione»

Processo Santanché, eccezioni procedurali e nuove contestazioni: slitta al 10 giugno il procedimento per il falso in bilancio per Visibilia - “Ci serve ancora molto tempo”. La sintesi della seconda udienza a carico della ministra Daniela Santanché e di altre 15 persone, fra ex dirigenti e sindaci della Visibilia editore, tutti accusati a vario titolo di falso in bilancio, sta tutta nelle parole dell’avvocata difensore Antonella Augimeri.

Caso Visibilia, Santanchè: “Dimissioni?Non mi pongo il problema” - Il possibile rinvio a giudizio che potrebbe costringere Daniela Santanchè alle dimissioni è legato al caso della gestione del personale di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, società da cui la ministra è uscita nel 2022.

Daniela Santanchè, caso Visibilia. Rinvio al 10 giugno per prossima udienza del processo - È ripreso oggi il processo a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè per il caso Visibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti.

L'#udienza preliminare di ieri sul caso #Visibilia è #slittata al 17 ottobre. Chat e registrazioni 'illegali',secondo i difensori della truffatrice,perché acquisite senza autorizzazione parlamentare. 126mila € di cassa integrazione Covid fregati,quelli sono illegali,#Sa