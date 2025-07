Omicidio Cerciello Rega pena ridotta ad uno dei condannati | Sentenza vergognosa

La condanna di Gabriele Natale Hjorth, coinvolto nell’ omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è stata ulteriormente ridotta: la nuova pena stabilita è di 10 anni, 11 mesi e 25 giorni, cinque mesi in meno rispetto alla precedente sentenza d’Appello bis che lo aveva condannato a 11 anni e 4 mesi. La decisione è arrivata nel terzo grado di giudizio d’Appello, disposto lo scorso marzo dalla Corte di Cassazione. Hjorth, accusato di concorso in omicidio, sta scontando la pena ai domiciliari nella casa della nonna a Fregene. La riduzione della condanna è stata determinata da un errore di calcolo nella sentenza precedente, come confermato anche dall’ avvocato di parte civile della famiglia Cerciello Rega, Franco Coppi: «La sentenza ha confermato la sussistenza delle circostanze aggravanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio Cerciello Rega, pena ridotta ad uno dei condannati: “Sentenza vergognosa”

Cerciello Rega, dall'omicidio del carabiniere alle condanne. Le tappe della vicenda - Nel 2019 il vicebrigadiere dei Cc fu cciso a coltellate a Roma in una colluttazione nell'ambito di uno scambio legato a questioni di droga.

Pena ridotta all'omicida di Mario Cerciello Rega. Gasparri: "Magistratura si ricopre di vergogna" - È stata ridotta a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni la condanna per Gabriele Natale Hjorth, l’assassino del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, accoltellato nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 a Rom ... Secondo msn.com