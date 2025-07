Dragon Ball | 10 combattenti che hanno superato i limiti di Goku

Il franchise di Dragon Ball si distingue per la presenza di personaggi di incredibile potenza, capaci di mettere alla prova i limiti del protagonista Goku. Sebbene quest’ultimo sia riconosciuto come uno dei combattenti più forti dell’universo, esistono alcuni avversari che, in determinati momenti, sono riusciti a superare le sue capacità e a spingerlo oltre i confini della propria forza. avversari che hanno spinto goku al limite. buu e le sue diverse incarnazioni. Buu rappresenta il nemico più potente incontrato da Goku in Dragon Ball Z. La sua capacità di distruggere interi pianeti e di eliminare ogni forma di vita sulla Terra lo rende un avversario estremamente temibile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dragon Ball: 10 combattenti che hanno superato i limiti di Goku

