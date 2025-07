Calciomercato Sassuolo Buchanan si allontana dai neroverdi? Si avvicina una nuova rivale

Calciomercato Sassuolo: interesse per Tajon Buchanan e scenari in evoluzione. La situazione Nel panorama del calciomercato Sassuolo, prende sempre più corpo l'ipotesi di un interesse concreto per Tajon Buchanan, esterno canadese che nell'ultima stagione ha militato in prestito al Villarreal. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, il club spagnolo starebbe seriamente valutando .

Andrea Pinamonti: futuro incerto tra Genoa e Sassuolo, il calciomercato deciderà - La doppietta che ha segnato all’Atalanta gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra – terza volta nelle ultime quattro stagioni – e il ragguardevole bottino di 50 gol nella massima serie.

Calciomercato Sassuolo, pronto un grande colpo dalla Juve! Quel giocatore sta facendo impazzire tutti. L’indiscrezione - Calciomercato Sassuolo, pronto un grande colpo dalla Juve per far entusiasmare l’intera piazza neroverde in vista del ritorno in Serie A Il calciomercato Sassuolo guarda al futuro e mette nel mirino uno dei giovani talenti più promettenti del panorama europeo: si tratta di Vasilije Adzic, centrocampista montenegrino classe 2006 attualmente in forza alla Juventus.

Calciomercato Sassuolo, quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calciomercato Sassuolo, spunta fuori quello che sarà il futuro del centravanti Andrea Pinamonti. Le ultime Dopo aver conquistato la promozione in Serie A con Fabio Grosso alla guida tecnica, il calciomercato Sassuolo si prepara a tornare nella massima serie e a pianificare il proprio futuro con attenzione.

Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Beltran idea per l'attacco, Sebulonsen più lontano; Calciomercato Sassuolo, si allontana Kofler: scatto dell'Hellas Verona; Sebulonsen Sassuolo, si inserisce anche il Colonia: c'è l'offerta al Brondby.

Calciomercato Sassuolo, si spinge per il colpo Buchanan! Un biglietto da visita per il ritorno in Serie A - Le ultimissime sui neroverdi Il calciomercato Sassuolo entra nel vivo e si intensificano i contatti con l’Inter, ... Come scrive calcionews24.com

Buchanan Inter, brusca frenata nella trattativa col Sassuolo: ecco cos’è successo! - Gli scenari per il futuro del canadese La settimana che inizia oggi si preannuncia cruciale per le operazioni in usci ... Da informazione.it