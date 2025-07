Anche un detenuto al 41 bis può avere diritto a un colloquio visivo con una persona con cui ha instaurato una relazione sentimentale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di Davide Emanuello, affiliato a Cosa Nostra e detenuto nel carcere di Sassari in regime di carcere duro. La vicenda segna un precedente rilevante, riconoscendo che, in assenza di pericoli concreti per l’ordine e la sicurezza, anche un boss mafioso può mantenere un rapporto umano e affettivo con chi non ha legami con l’ambiente criminale. Chi è Davide Emanuello. Davide Emanuello è considerato un esponente di spicco della mafia siciliana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cassazione, svolta sul 41 bis: colloqui concessi anche ai boss se c’è un legame sentimentale