Sovraffollamento in cella spiragli sulla pdl Giachetti Ma il Guardasigilli frena

Femminicidio, fine vita, carceri. Tre temi sui quali al Senato il lavorio si sta intensificando prima della pausa estiva prevista per i primi di agosto.

Si suicida in cella a San Vittore. Il j’accuse di Comune e sindacati: "Sovraffollamento e pochi agenti" - Il drammatico conto dei suicidi dietro le sbarre è salito a quota 36 nella tarda serata di martedì. L’ultimo detenuto a togliersi la vita in un istituto di pena italiano è stato un ventiduenne di origine marocchina, che si è impiccato nella sua cella a San Vittore: soccorso prima dagli agenti della polizia penitenziaria e poi dai sanitari di Areu, è stato trasportato in condizioni disperate all’Humanitas, dov’è deceduto subito dopo il ricovero.

In cella a più di 40 gradi e sovraffollamento record: rischio estate incandescente nel carcere di Foggia - “A Foggia, insieme a Milano San Vittore, spetta il record di sovraffollamento con 661 detenuti rispetto ad una capienza effettiva di 364 posti, mentre servono subito almeno una cinquantina di nuovi agenti, tenuto conto che l’organico effettivo è di meno di 200 unità ”.

Giachetti: “Nelle carceri la situazione è drammatica, anche l’ora d’aria non è più garantita” - Intervista al deputato di Italia Viva: “Dalla carenza di assistenti sociali a quella degli psicologi, è la paralisi del sistema che preoccupa” ... Segnala repubblica.it

Dall’indulto alla legge Giachetti, quello che il governo potrebbe fare e non fa per le carceri - 'Ci vorranno tre, quattro anni', per il Piano con le nuove carceri, 'anche ammesso che si riesca, come ha promesso il governo. Scrive informazione.it