New York Cuomo si candida a sindaco

Non è bastata la sconfitta alle primarie democratiche per il futuro sindaco di New York, che verrà eletto a novembre. L’ex governatore dello stato Andrew Cuomo, dopo aver perso contro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - New York, Cuomo si candida a sindaco

In questa notizia si parla di: newyork - cuomo - sindaco - candida

L’ex governatore Cuomo si candida a sindaco di New York; Andrew Cuomo ha raccolto 1,5 milioni in 13 giorni per la corsa a sindaco di NYC; L'ex governatore Cuomo si candida a sindaco di New York.

L’ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo si candiderà come indipendente a sindaco della città - Andrew Cuomo, ex governatore dello stato di New York dimessosi nel 2021 per accuse di molestie sessuali, ha detto che si candiderà a sindaco della città da indipendente. Segnala ilpost.it

New York, Cuomo prepara la rivincita: correrà da indipendente - Andrew Cuomo prepara la rivincita dopo aver perso a sorpresa le primarie democratiche di New York, vinte dal socialista Zohran Mamdani. Secondo msn.com