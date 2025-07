Giallo di Pierina | un anno di colpi di scena

Le tappe del caso dall'arresto di Louis Dassilva, avvenuto il 16 luglio 2024, fino al rinvio a giudizio di lunedì per l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa in via del Ciclamino 31 a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giallo di Pierina: un anno di colpi di scena

Pierina Paganelli, il giallo del pianerottolo maledetto - Tutto in un pianerottolo. Bugie, tradimenti, incontri clandestini, sotterfugi e rancori: è lì, in qui pochi metri tra le scale al terzo piano di via del Ciclamino 31 di Rimini, che si intrecciano le vicende e si nascondono i segreti della famiglia di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio.

RIMINI Il giallo di Pierina: "Louis pianificò il delitto" - di Francesco Zuppiroli RIMINI Cinquecentottantasette giorni di indagini. Quattro incidenti probatori.

Pierina, il giallo infinito. Disposta la super perizia sull’audio dei garage. Voci e suoni sotto la lente - di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli Cinque. È il numero degli incidenti probatori disposti finora nel lungo e tormentato percorso giudiziario sull’ omicidio di Pierina Paganelli.

