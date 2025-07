Trump | Israele fermi raid in Siria

0.03 L'amministrazione Trump ha chiesto a Israele di fermare i raid contro le forze militari siriane nel sud del paese. Lo riporta Axios citando una fonte americana, secondo la quale Israele ha promesso che cesserà gli attacchi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirà solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: “La Siria deve riconoscere a Israele” - "È un giovane attraente. Un tipo duro, mi piace", ha esordito Trump parlando ai cronisti che lo hanno seguito fino in Arabia Saudita, confermando gli ottimi rapporti che attualmente gli Usa starebbero intrattenendo con la Siria.

Il cessate il fuoco tra Israele e Iran segnato da violazioni da una parte e dall'altra. Violazioni che suscitano la collera di Donald Trump che la notte scorsa aveva annunciato l'intesa. Parlando con i giornalisti prima di partire per il vertice della Nato a L'Aja, il pres Vai su Facebook

Gaza, da Trump garanzie a Hamas su fine guerra. Raid Idf, uccisi 94 palestinesi. Iran riapre spazio aereo; L'ultimatum di Trump: Resa incondizionata. E valuta i raid contro l'Iran. Mosca: Israele si fermi; Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Netanyahu: Ora accordi di pace.

'Usa hanno chiesto a Israele di fermare i raid in Siria' - L'amministrazione Trump ha chiesto a Israele di fermare i raid contro le forze militari siriane nel sud del paese. Riporta quotidiano.net

Usa, intesa con Iran entro agosto o sanzioni dure. Trump chiede stop dei raid in Siria - Gli Stati Uniti, d’accordo con il Regno Unito, la Francia e la Germania, hanno deciso di fissare alla fine di agosto la scadenza per il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l’Iran. Si legge su ilsole24ore.com